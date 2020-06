Das Team von Ersatzmann Christian Fuchs musste sich am Samstag in der 30. Runde der englischen Fußball-Premier-League bei Watford mit einem 1:1 (0:0) zufriedengeben, hat als Tabellendritter aber zumindest bis zum Sonntag acht Punkte Vorsprung auf Rang fünf. Watford liegt einen Zähler vor dem "roten Strich".

Leicester schien dank eines späten Treffers von Ben Chilwell (90.) in der ersten Partie nach der Corona-Pause schon am Weg zum Sieg, ehe Craig Dawson in der Nachspielzeit mit einem Seitfallzieher noch den Punkt für Watford rettete (93.).