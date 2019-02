Liverpool nur noch drei Punkte vor ManCity .

Der Vorsprung von Liverpool auf den ersten Verfolger Manchester City hat sich nach der 25. Runde in der englischen Fußball-Premier-League auf drei Punkte reduziert. Nachdem der Titelverteidiger am Sonntag Arsenal mit 3:1 besiegt hatte, kamen die "Reds" am Montag bei West Ham nicht über ein 1:1 hinaus und haben damit von ihren jüngsten sechs Pflichtspielen nur zwei gewonnen.