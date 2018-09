Liverpool und Chelsea weiter obenauf .

Liverpool und Chelsea sind in der englischen Fußball-Premier-League auch nach der 4. Runde ohne Punktverlust. Der Champions-League-Finalist gewann bei Leicester City am Samstag ohne zu glänzen 2:1 und startete erstmals seit 1990 mit vier Siegen in die Meisterschaft. Chelsea präsentierte sich gegen Bournemouth überlegen und gewann letztlich mit 2:0.