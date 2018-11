Manchester City feierte Kantersieg .

Der englische Fußball-Meister Manchester City hat am Sonntag mit einem Kantersieg die Tabellenspitze der Premier League zurückerobert. Das Team von Trainer Josep Guardiola deklassierte Southampton vor heimischem Publikum mit 6:1 (4:1). Chelsea blieb in der Tabelle zwei Punkte an den "Citizens" dran. Die Londoner setzten sich gegen Crystal Palace 3:1 (1:0) durch.