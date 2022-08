Premier League Manchester United siegt erneut: 1:0 gegen Southampton

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Fernandes (M.) schoss United zum zweiten Saisonsieg Foto: APA (AFP)

D er englische Fußball-Rekordmeister Manchester United kommt nach seinem Fehlstart in der englischen Premiere League immer besser in Form. Die Red Devils siegten am Samstag mit Cristiano Ronaldo als Joker (ab 68.) beim FC Southampton von Trainer Ralph Hasenhüttl mit 1:0 (1:0) und holten sich nach dem 2:1 am Montag gegen Liverpool den zweiten Erfolg nacheinander. Mit sechs Zählern hat sich der Traditionsclub nach vier Spieltagen ins obere Tabellen-Mittelfeld verbessert.