ManUnited kam mit 2:0 bei Chelsea CL-Plätzen nahe .

Manchester United hat sich am Montag in der englischen Fußball-Premier-League an die Champions-League-Plätze herangepirscht. Der Rekordmeister feierte in der 26. Runde einen 2:0-Auswärtssieg über Chelsea und liegt damit als Tabellensiebenter nur noch drei Punkte hinter den viertplatzierten "Blues".