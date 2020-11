Southampton erreicht in Wolverhampton 1:1 .

Southampton hat am Montag zum Abschluss der neunten Runde in der englischen Fußball-Premier-League auswärts gegen die Wolverhampton Wanderers ein 1:1 erreicht und liegt damit auf Tabellenrang fünf, drei Punkte hinter Spitzenreiter Tottenham. Theo Walcott brachte den Club des steirischen Trainers Ralph Hasenhüttl in der 58. Minute in Führung, Pedro Neto gelang in der 75. Minute der Ausgleich für die Gastgeber.