Pride Month Studie analysiert Diskriminierung von LGBTIQ-Personen

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Recht für alle, fordert Zadi? Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

D as Justizministerium will die rechtliche Diskriminierung von LGBTIQ-Personen aufarbeiten. Eine rechtshistorische Analyse soll die gesamte österreichische Rechtslage nach 1945 unter die Lupe nehmen. Das Ende des Totalverbotes von Homosexualität ist etwa 50 Jahre her. "Die Ausgrenzung von LGBTIQ-Personen ist aber kein Phänomen der Vergangenheit", sagte Justizministerin Alma Zadić am Mittwoch. Die Analyse soll daher auch Handlungsempfehlungen für die heutige Politik ergeben.