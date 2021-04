Nach der frühen Führung durch Yannick Carrasco in der fünften Minute sorgte Cristian Tello schon in der 20. Minute für den Ausgleich. Acht Spieltage vor Schluss hat Atletico 67 Punkte auf dem Konto, Real folgt nach dem 2:1 im Clasico gegen Barcelona am Samstag mit 66. Barca ist nur einen weiteren Zähler dahinter Dritter.