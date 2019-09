Karim Benzema traf für die Zidane-Elf in der 25. und 31. Minute, ehe Casemiro (40.) noch vor dem Pausenpfiff nachlegte. Für die Gäste waren die Real-Leihgabe Borja Mayoral (49.) und Gonzalo Melero (75.) erfolgreich. Eden Hazard gab bei den Madrilenen nach seiner Einwechslung in der 60. Minute sein Debüt. Der im Sommer um 100 Millionen Euro von Chelsea verpflichtete Belgier hatte bisher alle Saisonspiele aufgrund einer Muskelverletzung verpasst. Gareth Bale fehlte Real aufgrund einer Sperre.

Der FC Barcelona hat sich am Samstag mit einem klaren Liga-Sieg auf das Champions-League-Duell mit Borussia Dortmund eingestimmt und gewann gegen den FC Valencia 5:2 (2:1). Der 16 Jahre alte Ansu Fati traf in der 2. Minute zum 1:0 und bereitete den zweiten Treffer von Frenkie de Jong vor (7.). Gerard Pique (51.) und der für Fati in der 60. Minute eingewechselte Luis Suarez (61., 82.) schossen die weiteren Tore.