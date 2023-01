Primera Division Real Madrid verliert bei Villarreal 1:2

Alaba und Real hatten bei Villarreal das Nachsehen Foto: APA/AFP

R eal Madrid hat am Samstag in der spanischen Fußball-Liga die zweite Saisonniederlage kassiert. Der zweitplatzierte Titelverteidiger musste sich auswärts Villarreal mit 1:2 geschlagen geben. Damit würde Spitzenreiter FC Barcelona mit einem Sieg am Sonntag bei Atletico Madrid auf drei Punkte davonziehen.