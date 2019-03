Der Franzose gewann mit den "Königlichen" vor eigenem Publikum das erste Match nach seiner Rückkehr gegen Celta Vigo 2:0. Der Tabellendritte verkürzte den Rückstand auf Spitzenreiter Barcelona in der spanischen Fußball-Liga vorerst auf neun Punkte, die Katalanen spielen erst am Sonntag bei Betis Sevilla.

Zidane setzte gegen den Abstiegskandidaten auf einige Spieler, die bei seinem Vorgänger Santiago Solari in Ungnade gefallen waren. So standen Marcelo, Keylor Navas, Isco und Garreth Bale wieder in der Startformation. Die beiden Letzteren dankten es dem Coach mit ihren Toren in der 62. und 77. Minute.