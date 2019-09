Sevilla neuer Tabellenführer der spanischen Liga .

Der FC Sevilla hat am Sonntag die Tabellenführung in der spanischen Fußball-Meisterschaft übernommen. Die Mannschaft von Julen Lopetegui gewann am Sonntag in der 4. Runde der La Liga bei Deportivo Alaves mit 1:0 und löste Atletico Madrid an der Spitze ab. Atletico hatte am Vortag bei Real Sociedad San Sebastian mit 0:2 verloren.