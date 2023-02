Krankenhäuser Privatspitäler rufen Bundeseinigungsamt an

Das Gesundheitspersonal will streiken Foto: APA/EVA MANHART

V or dem am Dienstag angesetzten Warnstreik der Beschäftigten der Privatkrankenanstalten haben die Arbeitgeber das im Arbeitsministerium ansässige Bundeseinigungsamt angerufen. Man wolle damit die Gewerkschaft an den Verhandlungstisch zurückrufen und den Abschluss der Kollektivvertragsverhandlungen beschleunigen, hieß es in einer Aussendung. Der Streik am Dienstag soll drei Stunden lang dauern, betroffen sind über 25 Gesundheitseinrichtungen in sechs Bundesländern.