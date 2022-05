Prognose 37 Grad bei Hitzewelle in Griechenland erwartet

I n Griechenland werden in den kommenden Tagen für den Mai ungewöhnlich hohe Temperaturen erwartet. Wie das Meteorologische Amt am Donnerstag mitteilte, sollten die Thermometer vor allem in West- und Mittelgriechenland Werte um die 37 Grad anzeigen. Auch auf den Inseln der Ägäis werden um die 35 Grad erwartet. Die Mini-Hitzewelle soll das Wochenende über andauern. Danach werden die Temperaturen auf für die Jahreszeit übliche Werte von etwa 30 Grad fallen, sagten Meteorologen.