Seefestspiele Mörbisch 2024 mit "My Fair Lady"

Intendant Alfons Haider machte es am Freitag spannend. Bei einer Pressekonferenz auf der Dachterrasse der Seebühne Mörbisch verkündete der Generalintendant der Kulturbetriebe Burgenland (KBB) wo die Reise im kommenden Jahr hinführt. Vor dem Bühnenbild der heurigen Inszenierung in Mörbisch, Mamma Mia, enthüllte Haider das Sujet für 2024: My fair Lady kommt ins Burgenland.

Der royale Klassiker wird dabei aber nicht in seiner als sexistisch kritisierten Form auf die Bühne gebracht, sondern in modernisierter Fassung in die Gegenwart geholt. „Dass am Schluss dem Deppen die Pantoffeln ans Bett gebracht werden spielt es nicht mehr“, betonte Haider vor jubelnden Darstellern und vor allem Darstellerinnen. Für die musikalische Überarbeitung zeichnet Christian Frank verantwortlich, die Texte modernisiert Johannes Glück.

Barbara Weißeisen-Halwax und Dietmar Posteiner von den Kulturbetrieben Burgenland (KBB) mit Bürgermeisterin Bettina Zentgraf. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Nicht nur was das Weltbild anbelangt setzt man am Neusiedler See auf zeitgemäße Aufbereitung, auch musikalisch werden neue Akzente gesetzt. „Ein Touch JLo (Jennifer Lopez, Anmerkung BVZ)“ und „eine Stomp-artige Interpretation von ,Bringt mich zum Altar'“ sollen vor allem beim jungen Publikum ziehen - das man seit dem Wechsel von Peter Edelmann zu Alfons Haider und von Operette zu Oper besonders im Fokus hat.

Für die Rolle des Professor Higgins hat man mit Mark Seibert einen besonders renommierten Interpreten an Land gezogen, „ansonsten wurden alle Rollen ausgeschrieben“ und per Castings vergeben.

Aida im Steinbruch, „Im weißen Rößl“ auf Schloss Tabor

Etwas überraschend präsentierte Alfons Haider auch gleich das Programm für die Oper im Steinbruch - eigentlich Teil der Esterházy-Kultursparte, aber auch „wichtiger Partner des Landes“, so Haider. 2024 zieht bei „Aida“ der ägyptische Pharao im Römersteinbruch St. Margarethen ein.

Auf Schloss Tabor geht man es dagegen nicht nur royal, wie in Mörbisch, sondern gleich kaiserlich an und führt den rot-weiß-roten Operetten-Klassiker „Im weißen Rößl“ auf, gab der Generalintendant der KBB bekannt.