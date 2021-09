Sperre von Jürgen Werner vorerst aufgehoben .

Das Protestkomitee der Österreichischen Fußball-Bundesliga hat die Causa Jürgen Werner für eine neuerliche Entscheidung an den Senat 2 zurückverwiesen. Dieser hatte am 18. Juni eine Funktionssperre gegen ehemaligen Vizepräsidenten des LASK ausgesprochen, weil dieser mit den ÖFB-Statuten unvereinbare Paralleltätigkeiten als Funktionär ausgeübt haben soll. Werner legte dagegen Protest ein. Nun seien der Senatsbeschluss und die Sperre aufgehoben, erklärte die Liga am Donnerstag.