Politisches System Proteste gegen Pensionsreform in Frankreich

Immer wieder Streiks gegen die Regierungspläne Foto: APA/dpa

I m Kampf gegen die Regierungspläne für eine Pensionsreform in Frankreich haben Gewerkschaften für Samstag landesweit zu neuen Streiks und Protesten aufgerufen. Die Mitte-Regierung in Paris will das Pensionseintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben. Außerdem soll die Zahl der nötigen Einzahlungsjahre für eine volle Pension schneller steigen. Die Gewerkschaften halten das Projekt für ungerecht und brutal.