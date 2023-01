Protestiere Klimaschützer Räumung von Lützerath steht bevor

Massive Polizeikräfte zusammengezogen Foto: APA/Reuters

M assive Kräfte der Polizei stehen seit Mittwochfrüh für die Räumung des deutschen Dorfes Lützerath am Rande des rheinischen Braunkohle-Reviers in Nordrhein-Westfalen bereit. "Ab heute muss man jederzeit mit der Räumung rechnen", so ein Polizeisprecher. Die Polizei habe bereits am Vortag mit dem Abbau von Barrikaden begonnen. Sie hat massive Kräfte in der Region zusammengezogen. RWE will den Weiler abreißen, um die unter der Ortschaft gelegene Braunkohle abbaggern zu können.