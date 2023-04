Prozess gegen Ex-BVT-Beamte ohne Martin W. gestartet

Werbung

Die Unterlagen dürften erst kurz vor der Verhandlung dem Gericht vorgelegt worden sein. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) beantragte darauf hin, man möge dem Verteidiger des Ex-BVT-Abteilungsleiters auftragen, binnen drei Tagen zu klären, wann bei Martin W. wieder Transport- und Verhandlungsfähigkeit gegeben sein wird und zur Klärung des medizinischen Sachverhalts einen Sachverständigen aus dem Fachgebiet der Chirurgie, allenfalls der Inneren Medizin bestellen. Die Entscheidung darüber behielt sich der Senat vor. Das Verfahren gegen Martin W. wurde zur Vermeidung von Verfahrensverzögerungen ausgeschieden, die Verhandlung mit den vier weiteren Angeklagten gestartet. Wann und ob überhaupt Martin W. in dieses wieder einbezogen wird bzw. werden kann, ist unklar.

Den früheren BVT-Spitzenbeamten wird vorgeworfen, sie hätten einen General der syrischen Staatssicherheit in Österreich untergebracht und ihm trotz Fehlens der rechtlichen Voraussetzungen Asyl verschafft. Dem General wird die Mitverantwortung für Folterungen von Gegnern des syrischen Regimes in einem Gefängnis in Raqqa vorgeworfen. Mittlerweile ermittelt auch die Staatsanwaltschaft Wien in Bezug auf die Vorgänge in dem syrischen Gefängnis. Im Zuge der Operation "White Milk" sollen Martin W. , Ex-BVT-Spionagechef Bernhard P. sowie zwei Chefinspektoren den ehemaligen General für den israelischen Auslandsgeheimdienst Mossad in Österreich untergebracht und ihm trotz Fehlens der rechtlichen Voraussetzungen Asyl verschafft haben.

Darüber hinaus wird in der Hauptverhandlung auch zu klären sein, ob die Angeklagten die Republik Österreich in ihrem Recht auf strafrechtliche Verfolgung des Generals geschädigt haben. Davon geht die anklagende Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) aus. Für die Angeklagten, die die Vorwürfe im Ermittlungsverfahren bestritten haben, gilt die Unschuldsvermutung. Die Verhandlung ist vorerst auf fünf Tage anberaumt.