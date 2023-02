Prozess Sohn eines Hamas-Gründers in Eisenstadt vor Gericht

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Sicherheitsvorkehrungen am Landesgericht wurden für Prozess erhöht Foto: APA/THEMENBILD

E in Sohn eines Mitbegründers der radikalislamischen Terrororganisation Hamas steht am Mittwoch in Eisenstadt vor Gericht.