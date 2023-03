Corona-Impfung Prozess um Bestechungsversuch in Wiener Impfcontainer

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Eine Frau wollte sich eine Corona-Impfung "erkaufen" Foto: APA/dpa

A m Tag, an dem auch in der Bundeshauptstadt die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und Gerichten gefallen ist, hat sich eine Hausfrau und Mutter wegen eines Bestechungsversuchs im Zusammenhang mit der Schutzimpfung gegen Covid-19 am Landesgericht für Strafsachen verantworten müssen. Die Frau hatte am 11. November 2021 in einem Impfcontainer in Wien-Liesing einem Arzt 300 Euro angeboten, wenn er sie als geimpft ins Impfregister eintrage und ihr die Impfung erspare.