Prozess Prozess um versuchten Mord an Wiener Taxler

Attackierter Wiener Taxilenker verlangt angemessene Entschädigung Foto: APA/dpa

V ersuchten Mord an einem Taxifahrer hat am Donnerstag die Staatsanwaltschaft einem 29-Jährigen in einem Schwurprozess am Wiener Landesgericht vorgeworfen. Der Angeklagte hatte den Taxler am 12. Juli 2023 aus nichtigem Anlass mit einem selbst gebastelten Skalpell und einer Rasierklinge attackiert. Er fügte dem Opfer eine tiefe, klaffende Schnittwunde am Nacken sowie oberflächliche Kratzer am Hals und im Schulterbereich zu - aus Sicht der Anklagebehörde in Tötungsabsicht.