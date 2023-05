Fußball PSG-Trainer kündigt an: Messi bei Rückkehr in der Startelf

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Am Training durfte Messi schon wieder teilnehmen Foto: APA/dpa

L ionel Messi wird die Rückkehr nach seiner Kurzzeit-Suspendierung bei Paris Saint-Germain in der Startelf feiern. Das kündigte Trainer Christophe Galtier am Freitag an. Am Samstag empfängt der französische Titelträger und Tabellenführer im Prinzenpark-Stadion das abstiegsbedrohte Team von Ajaccio. Messi war nach einem Kurztrip mit seiner Familie als Tourismus-Botschafter nach Saudi-Arabien von PSG suspendiert worden.