Drei Tote bei Pkw-Absturz in die Grazer Mur

Er kam rechts von der Straße ab und stürzte bei der Puntigamerbrücke ins Wasser. Der Pkw versank in der Mur und mit ihm auch die Insassen. Laut Berufsfeuerwehr Graz passierte der Unfall gegen 2.45 Uhr. Zwei Grazer im Alter von 18 Jahren wurden Zeugen und alarmierten die Einsatzkräfte.

Die Helfer setzten Taucher und Fließwasserretter ein, doch die Bergungsmaßnahmen gestalteten sich aufgrund der Strömung und der Lage des Fahrzeugs sehr schwierig, hieß es in einer Aussendung. Ein Kran musste geholt werden, um den Pkw aus dem Wasser zu heben. Zwei Männer - ein 22-jähriger in Graz wohnhafter Bosnier und ein 23-jähriger in Graz lebender Slowene - wurden dann tot im Wagen gefunden. Später entdeckten die Einsatzkräfte auch noch die Leiche eines 27-jährigen Bosniers, der in Graz-Umgebung wohnte. Er war beim Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert worden. Am Steuer dürfte der 22-Jährige gesessen sein, hieß es seitens der Polizei. Die Berufsfeuerwehr Graz stand mit mehreren Fahrzeugen und 31 Mann im Einsatz.