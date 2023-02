Thomas Brezina: „Der Boss“ feiert 60er

Werbung

Gemessen an den Verkaufszahlen und am Bekanntheitsgrad, gibt es wohl kaum Menschen im Burgenland, die noch nie ein Werk von Thomas Brezina in Händen hielten oder eine seiner unzähligen Sendungen im TV verfolgten. Weniger bekannt ist die Beziehung des Star-Autors zum Burgenland. „Viele Jahre hatte ich ein Haus am Neusiedler See, in dem ich rund vier Monate im Sommer verbracht habe“, erzählt Brezina der BVZ. Das Burgenland werde er dabei stets in liebevoller Erinnerung behalten. „Es war eine wunderbare Zeit, in der ich viel geschrieben und genossen habe.“

Apropos genossen: Auch jetzt verschlägt es Brezina, wenn zwischen dem Schreiben neuer Bestseller, den unzähligen TV-Produktionen und Aufenthalten in seinem Zweitwohnsitz in London noch Zeit bleibt, ins Burgenland. Genauer gesagt: nach Purbach. „Dort bin ich, wenn ich meinen lieben Freund Max Stiegl im Gut Purbach besuche und dort sein wunderbares Essen genieße.“

Das Burgenland war für Thomas Brezina sogar Inspiration für einen der ersten Fälle seiner berühmten Knickerbocker Bande. Der Band „Wo ist der Millionen-Storch?“ wurde sogar für eine Fernseh-Fassung verfilmt.

„Der Boss“, wie sein sprechendes Fahrrad Tom Turbo Brezina nennt, denkt auch mit 60 Jahren nicht an den Ruhestand: „Zu meinem Geburtstag habe ich ein Buch für Erwachsene herausgebracht, eine Erzählung mit dem Titel: ,Was soll ich mir wünschen, wenn ich nicht weiß, was ich will?‘“. Bleibt dem Jubilar nur zu wünschen: Bleiben Sie auf der Spur!