Aufnahme in Föderation Putin erkennt Cherson und Saporischschja als unabhängig an

Der Separatistenchef von Luhansk, Pasetschnik, ist in Moskau Foto: APA/Reuters/dpa

D er russische Präsident Wladimir Putin hat in einem weiteren völkerrechtswidrigen Akt die besetzten ukrainischen Gebiete Cherson und Saporischschja als unabhängige Staaten anerkannt. Die entsprechenden Dekrete des Kremlchefs wurden in der Nacht auf Freitag (Ortszeit) in Moskau veröffentlicht. Sie gelten als Voraussetzung dafür, dass die Regionen ihre Aufnahme in die Russische Föderation beantragen können.