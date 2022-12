Ukraine/Russland Putin fährt mit Mercedes über die Krim-Brücke

Erster Beusch auf Halbinsel seit Kriegsbeginn Foto: APA/AFP

D er russische Staatschef Wladimir Putin hat am Montag die im Oktober teilweise zerstörte Brücke zur Halbinsel Krim besucht. Der Kreml veröffentlichte Videoaufnahmen, die den Staatschef zeigen, wie er am Steuer eines Mercedes die Brücke überquert. Es war der erste Besuch Putins auf der annektierten ukrainischen Halbinsel seit Beginn der russischen Militäroffensive am 24. Februar.