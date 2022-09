Aufnahme in Föderation Putin feiert Annexion ukrainischer Gebiete auf Rotem Platz

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Der Separatistenchef von Luhansk, Pasetschnik, ist in Moskau Foto: APA/dpa/Reuters

N ach der Annexion von vier ukrainischen Gebieten hat Russlands Präsident Wladimir Putin sein völkerrechtswidriges Vorgehen auf dem Roten Platz in Moskau gefeiert. Tausende, teils Russlandfahnen schwenkende Menschen rief Putin am Freitagabend auf, "Hurra" zu rufen - "so, dass sie in Tausenden Kilometern Entfernung die Stimme des Roten Platzes hören". Westliche Regierungschefs wiesen den Anschluss der ukrainischen Gebiete seitens Russlands zurück.