Ukraine-Krieg Putin hofft auf Abkommen mit Kiew

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Kremlchef empfing UNO-Generalsekretär Guterres in Moskau Foto: APA/AFP

R usslands Staatschef Wladimir Putin "hofft" nach eigenen Worten auf eine Beilegung des Konflikts mit der Ukraine auf dem Verhandlungsweg. "Trotz der Tatsache, dass der Militäreinsatz (in der Ukraine) andauert, hoffen wir immer noch, dass wir in der Lage sein werden, auf diplomatischem Wege Abkommen zu erreichen", sagte Putin während eines Treffens mit UNO-Generalsekretär António Guterres in Moskau. Russland lehne Verhandlungen nicht ab, betonte der Kremlchef.