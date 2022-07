Ukraine-Krieg Putin und Erdogan für Gespräche in Teheran

Gespräche drehen sich unter anderem um Lage in Syrien Foto: APA/dpa

D er iranische Präsident Ebrahim Raisi hat den türkischen Staatschef Recep Tayyip in Teheran empfangen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete, wurde Erdogan am Dienstagmorgen in der Palastanlage Saadabad begrüßt. Mit Russlands Präsident Wladimir Putin wollen die Staatschefs am Dienstag zusammentreffen und über die Lage im Bürgerkriegsland Syrien sprechen.