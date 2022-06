Großbritannien Queen sagt Teilnahme an Dankgottesdienst in London ab

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Die 96-Jährige leidet seit Monaten unter Mobilitätsproblemen Foto: APA/dpa

Q ueen Elizabeth II. wird nicht am Dankgottesdienst zu ihren Ehren an diesem Freitag teilnehmen. Die 96 Jahre alte Königin habe während der Feierlichkeiten "einige Beschwerden" verspürt und werde die Zeremonie in der Kathedrale St. Paul's "mit großem Widerwillen" verpassen, teilte der Buckingham-Palast am Donnerstagabend mit. Die für Donnerstagabend geplante Zeremonie in Windsor, bei der die Queen ein Leuchtfeuer anzünden sollte, werde sie jedoch weiterhin wahrnehmen, hieß es.