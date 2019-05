Bei der feierlichen Eröffnung der bereits dritten Klima-Konferenz "R20 Austrian World Summit" am Dienstag in der Wiener Hofburg haben alle prominenten Redner die Bedeutung von tatsächlichen Taten unterstrichen. Und diese müssten schnell umgesetzt werden, betonten u.a. Arnold Schwarzenegger und die schwedische Aktivistin Greta Thunberg.

"Wir haben die Lösungen, aber wir müssen schnell agieren", sagte R20-Organisatorin Monika Langthaler. Ziel der Konferenz sei es, Druck auf die Entscheidungsträger auszuüben, aber auch Lösungen aufzuzeigen.

"Die Zeit läuft davon, der Klima-Notstand ist längst da", machte Bundespräsident Alexander Van der Bellen deutlich. Die Folgen seien deutlich sichtbar. Wir müssten "unser Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell umbauen", um ohne C02 auszukommen. "Was wir heute tun, nutzt unseren Kindern und Enkelkindern, was wir nicht tun, schadet unseren Kindern und Enkelkindern - und es geht um alles", so das Staatsoberhaupt.

Greta Thunberg kritisierte, dass die Politiker die Menschen nicht mit der notwendigen Dringlichkeit über die Folgen des Klimawandels aufklären würden. Isolierte Lösungen seien nicht genug, "wir müssen praktisch alles ändern". Für sie gilt: "Dies ist die größte Krise, mit der die Menschheit je konfrontiert wurde."

Auch UNO-Generalsekretär Antonio Guterres machte klar, dass keine Zeit zu verlieren sei. Er erwarte bei der nächsten Klimakonferenz im September in New York, dass die Politiker nicht mit schönen Reden, sondern mit konkreten Maßnahmen aufwarten. Hollywood-Legende Schwarzenegger forderte auf, "für die Zukunft unserer Kinder zu kämpfen".