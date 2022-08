Radrundfahrt Vuelta-Sprintetappe in Niederlanden an Bennett

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Die Vuelta rollt durch die Niederlande Foto: APA/ANP

D er Ire Sam Bennett hat am Samstag in Utrecht den ersten Massensprint des Niederlande-Auftakts der Spanien-Radrundfahrt gewonnen. Der 31-Jährige aus dem Bora-Team hatte nach 175 flachen Kilometern vor Ex-Weltmeister Mads Pedersen (DEN/Trek) und dem EM-Dritten Tim Merlier (BEL/Alpecin) die Nase vorne. Gregor Mühlberger, der einzige Österreicher im Feld, kam 25 km vor dem Ziel zu Sturz. Der Movistar-Profi konnte mit Abschürfungen an der rechten Schulter aber weiterfahren.