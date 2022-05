Abruzzen-Bergankunft an Hindley - Lopez behielt Giro-Führung

Werbung

Der Giro-Zweite von 2020 sorgte für den nächsten Bergetappenerfolg des Bora-Teams nach jenem von Lennard Kämna am Ätna. Im Gesamtklassement ist Hindley nur 20 Sekunden hinter Trek-Profi Lopez neuer Fünfter. Erster Verfolger des Spitzenreiters ist zwölf Sekunden zurück der Portugiese Joao Almeida (Quickstep). Romain Bardet (DSM) und Richard Carapaz (Ineos), die im Zielsprint knapp das Nachsehen hatten, folgen nur wenige Sekunden dahinter. Die besten acht liegen innerhalb einer Minute.

Felix Gall (AG2R) hatte sein Glück vergeblich in der neunköpfigen Fluchtgruppe des Tages gesucht. Der Osttiroler wurde am vorletzten Anstieg zum Passo Lanciano abgehängt, bald nach der Bergwertung vom Feld mit den Favoriten eingeholt und später durchgereicht. Der am Lanciano führende Natnael Tesfatsion (ERI/Drone Hopper) kam in der Abfahrt spektakulär zu Sturz, konnte nach einer weichen Landung im Gebüsch aber weiterfahren.

Die restlichen Ausreißer wurden kurz vor Beginn des 14 km langen Schlussanstieges eingeholt, in dem sich die Topstars diktiert von Carapaz' Ineos-Team ein Ausscheidungsrennen lieferten. Der als Mitfavorit gehandelte Simon Yates war auch wegen einer Knieblessur bereits am Fuß des Berges nicht mehr in der Lage mitzuhalten und büßte schließlich mehrere Minuten ein. Lopez verlor etwa bei der Hälfte durch einen unverschuldeten Steher den Kontakt zur stetig kleiner werdenden Spitzengruppe, vermochte den Schaden als 15. aber in Grenzen zu halten.