Bernal vom Team Ineos hielt sich im 19,2 km langen Einzelzeitfahren stärker als erwartet. Er verlor lediglich 19 Sekunden auf den Gesamt-Zweiten Dennis, der offensichtlich in den Tagen zuvor zu viele Kräfte gelassen hat. Dennis seinerseits büßte 19 Sekunden auf den Tagessieger, den Belgier Yves Lampaert, ein.

Konrads Rückstand hielt sich am Samstag mit 1:11 Minuten in Grenzen, damit darf der 27-jährige vom Team Bora-hansgrohe auf eine höchst gelungene Generalprobe für die Tour de France hoffen. Der Italiener Domenico Pozzovivo, am Freitag noch Gesamtvierter, benötigte über eine Minute länger als Konrad und hat in der Gesamtwertung bereits 2:56 Min. Rückstand.

Am Sonntag wartet zum Abschluss im Raum Goms freilich noch ein echter Härtetest mit mehr als 4.000 Höhenmetern über Furka-, Susten- und Grimselpass, drei Bergwertungen der höchsten Kategorie.

Patrick Konrad zog nach dem Einzelzeitfahren der Tour de Suisse ein durchaus positives Resümee. "Das war heute sicher nicht mein bestes Zeitfahren, aber es war solide. Natürlich fährt man im Kampf gegen die Uhr immer voll, aber man hat auch im Kopf, dass morgen noch die Königsetappe wartet", gab der 27-Jährige zu bedenken.

Das Ziel einer Topplatzierung sei weiter in Reichweite: "Die Ausgangsposition ist also gut, jetzt habe ich es morgen selber in der Hand, die Tour de Suisse auf dem Podium zu beenden."