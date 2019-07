Bernal übernahm bei abgebrochener Etappe Tour-Führung .

Die 19. und drittletzte Etappe der Tour de France ist am Freitag wegen eines Hagelgewitters rund 25 Kilometer vor dem Ziel in Tignes abgebrochen worden. Die Jury entschied, die Zeiten bei der Bergwertung am Col de l'Iseran (2.770 m) für das Gesamtklassement zu werten. Der Kolumbianer Egan Bernal übernahm als Tagessieger die Gesamtführung vom Franzosen Julian Alaphilippe.