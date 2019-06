Den Tagessieg am vorletzten Tag sicherte sich im Bergaufsprint der Topgruppe um Carapaz der Spanier Pello Bilbao (Astana), der auch schon das siebente Teilstück gewonnen hatte. Landa wurde zeitgleich Zweiter, gefolgt vom Bergklassementsieger Giulio Ciccone. Carapaz kam vier Sekunden nach Bilbao gemeinsam mit Nibali ins Ziel. Im Gesamtklassement führt er vor dem Zeitfahren am Sonntag in Verona komfortable 1:54 Minuten vor Nibali. Roglic, der die ersten beiden Zeitfahren der Rundfahrt dominiert hatte, liegt mit 3:16 Minuten aussichtslos zurück, Landa ist nur 23 Sekunden vor ihm hingegen in Reichweite.

Carapaz hat sich im Lauf seiner zweiten Italien-Rundfahrt unterstützt von seinem starken Movistar-Team um den eigentlichen Kapitän Landa als bester Kletterer erwiesen. Der Vorjahresvierte stellte in den drei Wochen den zweifachen Champion Nibali und dem am höchsten eingeschätzten Roglic in den Schatten. Als guter Zeitfahrer sollte er sich seinen deutlichen Vorsprung im nicht allzu langen Kampf gegen die Uhr nicht mehr nehmen lassen.

Dramatisch verlief der vorletzte Tag für den Gesamtsechsten Miguel Angel Lopez. Der Kolumbianer kam im Schlussanstieg durch einen Zuschauer zu Sturz, dem der Führende im Nachwuchsklassement dafür mit Schlägen bedachte. Lopez verlor bedingt durch den Zwischenfall und anschließende Probleme an seinem Rad den Anschluss an die Topgruppe, verteidigte als Etappen-18. aber seinen Position im Gesamtklassement.