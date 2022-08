Erneut Führungswechsel bei Vuelta: Evenepoel nun in Rot

Werbung

Evenepoel, der in dieser Saison unter anderem den Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich gewonnen hat, löste den Franzosen Rudy Molard als Gesamt-Führender ab. Er führt die Gesamtwertung mit 21 Sekunden Vorsprung vor Molard an. Roglic ist mit 1:01 Minuten Rückstand Vierter.

Gregor Mühlberger verlor einen Tag nach seinem neunten Rang in Bilbao über 26 Minuten, der Niederösterreicher stellte sich wieder in den Dienst seines Movistar-Teams. Dessen Kapitän Enric Mas wurde am Donnerstag Dritter, der Spanier nimmt auch in der Gesamtwertung diesen Platz ein.

Vine hatte im Februar den Weltmeistertitel im E-Cycling gewonnen, in einem realen Radrennen feierte er aber eine Premiere. Auf der Stufe der Grand Tour (Giro, Vuelta, Tour de France) hatte es für den Australier bisher noch nicht zum Sieg gereicht.