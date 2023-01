Radsport Ex-Weltmeister Sagan kündigt Karriere-Ende an

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Sagan will seine Karriere am Mountainbike ausklingen lassen Foto: APA/dpa

D er dreifache Rad-Straßen-Weltmeister Peter Sagan wird seine Karriere auf der WorldTour am Saisonende beenden. Der 33-Jährige gab am Freitag am Rande der Vuelta a San Juan in Argentinien bekannt, dass er sich im kommenden Jahr auf das Mountainbike beschränken werde und seine Laufbahn bei den Olympischen Spielen in Paris ihr Ende finden soll. "Ich wollte immer auf dem Mountainbike aufhören, denn so hat alles begonnen", sagte Sagan.