Fernfahrt Paris - Nizza kann nicht in Nizza enden .

Die derzeit stattfindende Rad-Fernfahrt Paris - Nizza kann nicht wie traditionell an der Promenade des Anglais in Nizza enden. Die Behörde des Departements Alpes-Maritimes, in dem Nizza liegt, hat die Durchführung des Rennens auf ihrem Territorium verboten. Wegen steigender Corona-Zahlen riegelt die Präfektur die Küstenstädte am Wochenende wieder ab. Die Behörde und der Veranstalter ASO beraten derzeit, wie das Rennen nach der Etappe am Freitag nach Biot weitergehen soll.