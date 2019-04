Kufstein, der Startort des WM-Straßenrennens 2018, erlebt am Ostermontag den Beginn (11.45 Uhr) und den Zieleinlauf der ersten Etappe. Tags drauf verlässt der Tross nach dem Start in Reith in Alpbachtal (10.45 Uhr) Österreich beim Brennerpass, wenig später wird auf dem Jaufenpass (2.094 m) der höchste Punkt erreicht.

Nibali, der das Vorgängerrennen Giro del Trentino zweimal gewonnen hat, dient die Rundfahrt als Vorbereitung auf den Giro d'Italia. Der 34-jährige sollte sich vor dessen Start am 11. Mai schon in besserer Form präsentieren als in den bisherigen Saisonrennen.

Für Froome verlief die Saison bisher nicht nach Wunsch, deshalb hat der 33-Jährige im Hinblick auf sein Ziel Tour de France die "Alpen-Tour" in sein Rennprogramm aufgenommen. 2018 hatte er danach im Giro triumphiert, den er heuer auslässt. Die Sky-Fahrer treten bei der Alps-Tour zum letzten Mal mit Sky als Hauptsponsor auf den Trikots auf, ab Mai tritt Ineos an dessen Stelle.

In Abwesenheit von Vorjahressieger Thibaut Pinot (FRA/Team Groupama startet nicht) und 2017-Sieger Geraint Thomas (GBR/Sky) sind Rafal Majka (POL/Bora), Pello Bilbao (ESP/Astana) und Moreno Moser (ITA/Nippo) weitere bekannte Namen auf der Teilnehmerliste des eine Stufe unter der WorldTour angesiedelten Rennens (Kategorie 2.HC).

Neben Pernsteiner, dem Zweiten der Österreich-Rundfahrt 2018, treten in den ÖRV-Rennställen weitere Österreicher an. Team Vorarlberg setzt u.a. auf den starken Bergfahrer Daniel Geismayr, für Felbermayr Wels fährt u.a. Stephan Rabitsch und das Team Tirol wird u.a. durch die Brüder Patrick und Mario Gamper vertreten.

Nibali reist nach dem Zieleinlauf am Samstag in Bozen gleich zum Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich (28.4.) weiter. Im Amstel Gold Race am kommenden Sonntag (21.4.) stehen die Österreicher Patrick Konrad (Bora), Michael Gogl (Trek) und Bernhard Eisel (Dimension Data) auf der Startliste.