Geraint Thomas ohne Schwäche zum Tour-de-France-Sieg .

Geraint Thomas hat sich bei der 105. Tour de France unverhofft zum Gesamtsieger aufgeschwungen. Eigentlich als Helfer von Christopher Froome bei dessen Griff nach dem fünften Rekordsieg angetreten, nützte der 32-Jährige die Gunst der Stunde, leistete sich in den drei Wochen keine Schwäche und triumphierte am Sonntag in Paris 1:51 Minuten vor Tom Dumoulin (NED) und 2:24 vor Froome.