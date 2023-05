Radsport Große Party für Giro-Sieger Roglic in Rom

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Roglic umjubelt seinen Giro-Sieg Foto: APA/dpa

Werbung

V or drei Jahren ist Primoz Roglic bei der Tour de France in einer fast identischen Konstellation am vorletzten Tag noch der traurige Verlierer gewesen, als ihn sein junger Landsmann Tadej Pogacar den sicher geglaubten Triumph entriss. Beim Giro d'Italia indes verdrängte er am Samstag in einem Bergzeitfahren noch den Briten Geraint Thomas von Platz eins. Am Sonntag feierte der 33-Jährige in Rom die große Party.