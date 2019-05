Das Bahrain-Team um den zweimaligen Giro-Sieger Vincenzo Nibali geht indes entgegen den ursprünglichen Plänen ohne Hermann Pernsteiner ins Rennen. Im Kader des Bora-Rennstalls fehlen mit Lukas Pöstlberger, Etappensieger von 2017, sowie Patrick Konrad, Gregor Mühlberger und Felix Großschartner alle vier Österreicher. Konrad fokussiert sich auf die Tour de France im Juli, der zuletzt sehr stark gefahrene Großschartner auf die Vuelta im Spätsommer.

Das Israel-Cycling-Team tritt beim Giro ohne Matthias Brändle an. Mit dem im vorläufigen Trek-Aufgebot stehenden Michael Gogl könnte aber noch ein zweiter Österreicher neben Haller ins Starterfeld hinzukommen. Der 102. Giro beginnt am Samstag mit einem Zeitfahren in Bologna und endet am 2. Juni in Verona.