Thomas soll anstelle einer Tour-Teilnahme Anfang Oktober beim Giro d'Italia die Kapitänsrolle übernehmen. Der nach einem folgenschweren Sturz im vergangenen Sommer noch nicht wieder zur Topform gelangte Froome später bei der Vuelta a Espana, er verlässt das Team am Saisonende und wechselt zu Israel Start-Up Nation.

"Chris ist eine Legende unseres Sports. Wir möchten ihn dabei unterstützen, einen weiteren Grand-Tour-Titel zu gewinnen, und die Vuelta gibt ihm dieses kleine bisschen mehr Zeit, auf sein Top-Niveau zurückzukehren", sagte Teamchef Dave Brailsford.

In Frankreich setzt der erfolgsverwöhnte Rennstall voll auf die Südamerikaner Bernal und Richard Carapaz. "Egan wird erneut das Gelbe Trikot in Frankreich ins Visier nehmen, und wir freuen uns sehr, dass auch der letztjährige Giro-Sieger Richard Carapaz sein Debüt bei der diesjährigen Tour geben wird", betonte Brailsford. Der Kolumbianer Bernal war allerdings in der Vorwoche beim Criterium du Dauphiné nach nicht ganz überzeugender Vorstellung am vorletzten Tag mit Rückenproblemen ausgestiegen.