Konrad will bei Tour de Suisse "ganz vorne mitfahren" .

Bei seiner dritten Tour de Suisse will sich Radprofi Patrick Konrad von seiner besten Seite zeigen. Der 27-Jährige aus dem Bora-Team kommt von einem mehr als dreiwöchigen Trainingslager in Osttirol zum Auftaktzeitfahren am Samstag in Langnau. "Ich bin richtig motiviert, ich will ganz vorne mitfahren", erklärte Konrad.