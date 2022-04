Radsport Martinez Rad-Gesamtsieger im Baskenland - Vader im Koma

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Ex-Mountainbiker Milan Vader liegt nach einem schweren Sturz im Straßenrennen im Baskenland im Koma (Archivbild) Foto: APA/dpa

E in schwerer Sturz des niederländischen Radprofis Milan Vader hat die Baskenland-Rundfahrt überschattet. Der 26-Jährige wurde am Freitag operiert und in ein künstliches Koma versetzt. Sein Zustand sei ernst, aber stabil, hieß es aus dem Spital in Barakaldo bei Bilbao. Den Gesamtsieg sicherte sich am Samstag nach der 6. Etappe der Kolumbianer Daniel Martinez. Der Ineos-Profi hatte im Ziel in Arrate als Tages-Vierter elf Sekunden Vorsprung auf Etappensieger Ion Izagirre (ESP).