Mathieu van der Poel triumphierte bei Amstel Gold Race .

Geheimfavorit Mathieu van der Poel hat als erster Niederländer seit 2001 das Amstel Gold Race in seiner Heimat gewonnen. Das 24-jährige Rad-Multitalent aus dem zweitklassigen Corendon-Team jubelte am Sonntag nach einer Aufholjagd in der Schlussphase im Sprint vor dem Australier Simon Clarke und dem Dänen Jakob Fuglsang über seinen bisher größten Erfolg auf der Straße.