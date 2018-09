Olympiasiegerin Van der Breggen holte überlegen Gold .

Olympiasiegerin Anna van der Breggen hat nach ihrem Olympia-Triumph in Rio de Janeiro auch den WM-Titel erobert. Die Niederländerin feierte am Samstag bei der Rad-WM in Tirol im Damen-Straßenrennen (156,2 km) einen Solosieg. Nach Silber im Team- und Einzel-Zeitfahren gewann Van der Breggen 3:42 Minuten vor Amanda Spratt (AUS) und 5:26 vor Tatiana Guderzo (ITA).